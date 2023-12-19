Шойгу хочет увеличить численность армии до 1,5 млн человек – эксперт прогнозирует мобилизацию

Сергей Шойгу заявил о намерениях довести количество российских военных до 1,5 млн человек.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что количество российских военнослужащих планируют довести до 1,5 млн человек. Российский министр оправдывает такое решение якобы нарастанием внешних угроз для РФ. Среди причин, в частности вступление Финляндии в НАТО, а также подготовка к членству в Альянсе Швеции.
Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, такое решение может свидетельствовать об объявлении в России очередной волны мобилизации после выборов президента РФ в 2024 году.
"Недавно другой военный преступник Владимир Путин подписал указ об увеличении армии на 170 тысяч. Но, 1 150 000 это никак не 170 тысяч. И как здесь обойтись без мобилизации? Причем сразу после "выборов". Российская армия постепенно, но достаточно планомерно превращается в один сплошной маршевый батальон", — отметил эксперт.
Напомним, Шойгу назвал цели на 2024 год относительно войны.
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