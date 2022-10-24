Шойгу хочет замедлить наступление ВСУ на Херсон: эксперт раскрыл подробности

Министр обороны России Сергей Шойгу пытается замедлить контрнаступление ВСУ на Херсон, запугивая Украину использованием "грязной бомбы".

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко на Youtube-канале ТСН.

Как объяснил военный эксперт, Шойгу пытается "передать сигналы, что Россия будет готова к каким-то серьезным действиям и совершить какие-то теракты, если украинцы приблизятся непосредственно к Херсону и войдут в город".

"К тому, что может произойти теракт на Каховской ГЭС, в котором пытался обвинить Украину командующий российскими войсками в Украине Суровикин, добавили еще что-то непосредственно касающееся Херсона", — отметил он.

По мнению Мусиенко, Шойгу пытается замедлить наступление ВСУ, чтобы наладить сообщение через Днепр – паромную переправу, понтоны или починить Антоновский мост.

"Будут перебрасывать на правобережье мобилизованных и таким образом стабилизировать линию фронта и не давать украинским войскам расширять плацдарм для контрнаступления. Они максимально тянут время", — говорит он.

Эксперт добавил, что Херсон для россиян имеет серьезный стратегический вес, поэтому "его потерю они будут расценивать как колоссальное поражение для себя ".

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу позвонил главам оборонных ведомств стран НАТО и пожаловался, что Украина якобы готовится взорвать "грязную бомбу", содержащую радиоактивные элементы.

Министры обороны Франции, Турции и Великобритании отреагировали на слова Шойгу. В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес опроверг эти утверждения и предупредил, что "такие заявления не должны использоваться как повод для большей эскалации". Главы оборонных ведомств призвали Кремль к переговорам с Украиной.

Американские аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что министр обороны РФ Сергей Шойгу словами о "грязной бомбе" пытался запугать Запад и затормозить военную помощь Украине.

"Фальшивые заявления Шойгу и их распространение российскими пропагандистами преследуют цель запугать западные государства, чтобы они прекратили или ограничили поддержку Украины, поскольку Россия сталкивается с продолжением военных неудач и вероятной потерей Херсона до конца года", — отметили в ISW.

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