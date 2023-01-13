"Шойгу и Герасимов автоматически станут террористами": Данилов объяснил изменение отношения пропагандистов к ЧВК "Вагнер"

Как только США признают ЧВК "Вагнер" террористической организацией, сразу возникнет много вопросов у американских чиновников к военному руководству РФ. Именно поэтому о частной армии Пригожина пропагандисты пытаются вспоминать реже.

Такое объяснение дал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Национального телемарафона.

"Как только США признают, что это (ЧВК "Вагнер") террористическая организация, тогда начнут задавать вопросы: откуда у террористов оружие, кто этими террористами командует. И именно это сейчас беспокоит их. Поэтому сейчас они хотят выбросить из эфира именно ЧВК "Вагнера" "и Пригожина, а следующим будет Кадыров", — сказал он.

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После такого решения США террористами автоматически станут и министр обороны РФ Сергей Шойгу, и назначенный недавно руководителем спецоперации начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Тогда террористами автоматически станут министр обороны, Герасимов, и все те руководители, которые делали свою карьеру, в один момент превратятся в международных террористов", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, в России сменили главных руководителей войны. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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