Шойгу на вертолете проверил оккупационные войска РФ в Украине (видео)

Сергей Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне против Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал во временно оккупированном Юге Украины. С вертолета он проверил российские войска.

О поездке отчиталось российское Министерство обороны в Телеграмм.

В видео, опубликованном Минобороны РФ, показано, как Сергей Шойгу летит на военном вертолете.

"Руководитель российского военного ведомства облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что российский министр обороны пообщался "на передовой" с российскими военнослужащими. На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о текущей ситуации и действиях российских войск на операционных направлениях.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 декабря прилетел в Беларусь, где встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Москва и Минск договорились о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

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