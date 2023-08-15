Шойгу назвал приоритетную задачу РФ на войне в Украине

Шойгу изменил свое мнение по поводу одной из главных задач РФ в Украине.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал приоритетной задачей войны в Украине освобождения российских военнопленных.

Об этом пишет BBC News Русская служба.

"Работа по освобождению бойцов будет сложной и деликатной, поскольку украинская сторона плохо идет на переговоры по этому вопросу", — заявил Шойгу.

В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский предлагал изменить обмен пленными по формуле "всех на всех", объяснив, что речь идет не только о военнопленных, но и о вывезенных на территорию России мирных жителях Украины.

"Россия и Украина периодически проводят обмены военнопленными, последний раз о таком обмене сообщалось 7 августа — тогда вернулись домой 22 украинских военнослужащих, российская сторона количество возвращенных из плена солдат не называла", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа Украина вернула из плена РФ еще 22 военных. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

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