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Шойгу не называет точное количество мобилизованных россиян, но подтвердил, что они будут воевать против Украины

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Шойгу не называет точное количество мобилизованных россиян, но подтвердил, что они будут воевать против Украины

Фото: Associated Press

Обучение новомобилизованных якобы идет на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что количество мобилизованных мужчин составляет более 200 тысяч человек, но точной цифры он не назвал.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодняшний день в вооруженные силы прибыло более 200 тыс. человек", – заявил он.

Шойгу также заявил, что мобилизованных будут направлять в зону "спецоперации" после "боевого слаждения" вместе с уже задействованными подразделениями.

Напомним, в России в центре подготовки мобилизованных погибли трое новобранцев.

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