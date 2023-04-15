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"Шойгу отобрал хлеб у Пригожина": в ВСУ объяснили появление российских уголовников на фронте

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
194
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"Шойгу отобрал хлеб у Пригожина": в ВСУ объяснили появление российских уголовников на фронте

Фото: Associated Press

Алексей Дмитрашковский отметил, что в плен сдались 15 заключенных, служивших в армии РФ.

В ряды регулярной русской армии начали мобилизовать заключенных. Военные ВСУ заметили зэков на фронте.

Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, передает УНИАН.

"В нашем поле зрения появились так называемые "подразделения Z", которые состоят из мобилизованных уголовников, то есть зэков, мобилизованных и проходящих службу", — рассказал спикер Таврического направления.

По словам Дмитрашковского, на Донецком направлении 15 таких окупантов сдались в плен украинским бойцам. При этом военный считает, что мобилизация зэков в армию РФ может являться результатом конфликта Министра обороны РФ Сергеем Шойгу с предводителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

"Понятно, что Шойгу перебил хлеб у Пригожина по пополнению вооруженных сил", — подытожил представитель Таврического направления.

Напомним, в Бахмуте продолжаются беспрецедентные кровавые бои в городской застройке. Оккупационные войска армии Российской Федерации не оставляют попыток полностью захватить город.

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Дата публикации
Просмотры
194
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