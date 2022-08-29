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Шойгу отстранили от управления войсками из-за нехватки прогресса в войне — британская разведка

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Шойгу отстранили от управления войсками из-за нехватки прогресса в войне — британская разведка

Фото: Associated Press

Министр обороны РФ Шойгу из-за отсутствия успехов в войне против Украины оказался в немилости у президента Путина.

Независимые российские СМИ недавно сообщили, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, министр обороны Сергей Шойгу отстранен от российского руководства, а оперативные командиры непосредственно информируют президента Владимира Путина о ходе войны.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Как утверждают в британской разведке, российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство, поскольку прогресс России остановился.

"Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям", — говорится в строительстве.

Напомним, американский генерал дал прогноз по окончанию войны и возможных изменениях в Кремле.

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