Шойгу озвучил новые фантазии по поводу причин "спецоперации" и назвал ее единственным правильным решением Путина

В Кремле придумывают все новые и новые "причины" и "объяснения" полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о якобы опасностях для Российской Федерации. Мол, решение о проведении "специальной операции" Москва приняла из-за "неприемлемых угроз безопасности России", как создало украинское правительство.

О министре обороны агрессорки России сказал пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса, сообщают российские ОМП.

"В течение восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан "ДНР" и "ЛНР". Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, в частности детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России", — высказался Шойгу.

По его словам, именно "на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий (диктатор Путин – Ред.) принял единственное правильное решение о проведении специальной военной операции".

Напомним, директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин считает, что после победы Украины война продлится еще примерно 15 лет, однако уже на территории РФ. Как только ослабнет метрополия России – Москва, ряд автономных республик заявят о своей независимости.

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