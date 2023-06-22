Шойгу пообещал Путину сформировать "резервную армию": когда она будет готова

Также Шойгу утверждает, что эта резервная армия уже получила 3 786 единиц техники.

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу в своем докладе перед диктатором Владимиром Путиным пообещал к концу июня сформировать "резервную армию", которая будет оснащена тысячами единиц техники.

Об этом передают российские средства массовой пропаганды.

"Мы формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, а также пять полков 20-й танковой армии. Все идет по плану. Фактически, к концу июня мы завершим формирование резервной армии, а в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", – отчитался Шойгу.

Он заверил, что сейчас эти пять полков по личному составу и технике сформированы на 60%. Также Шойгу утверждает, что эта резервная армия уже получила 3 786 единиц техники.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил успехи Украины во время контрнаступления и заявил, что ВСУ отбили "огромные куски территорий". Также он в который раз подверг критике Минобороны РФ во главе с Шойгу.

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