Шойгу посетил командный пункт войск РФ в Луганской области – в ISW объяснили цель визита

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт Западной группировки войск РФ, вероятно, на Купянском или Лиманском направлении. Шойгу во время визита получил доклад российского командования о ситуации на передовой.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Аналитики напомнили, что в октябре 2023 года Шойгу посетил командный пункт Восточной группировки войск на Донецком направлении, вскоре после того, как российские войска начали локализованную наступательную операцию в районе Авдеевки.

"Визит Шойгу может свидетельствовать о том, что Западная группировка войск переоценивает аспекты своей текущей наступательной операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная после того, как интенсивные российские наступления в январе привели к лишь незначительным тактическим успехам в этом районе", — говорится в сообщении.

Кроме этого, этот визит может свидетельствовать о том, что российское военное командование отдает приоритет наступательным операциям на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Напомним, по данным СМИ, НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия в Украину.

Читайте также ведущие новости дня: