Шойгу посетил командный пункт войск РФ в Луганской области – в ISW объяснили цель визита

Сергей Шойгу посетил командный пункт войск РФ на Купянском или Лиманском направлении.
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт Западной группировки войск РФ, вероятно, на Купянском или Лиманском направлении. Шойгу во время визита получил доклад российского командования о ситуации на передовой.
Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.
Аналитики напомнили, что в октябре 2023 года Шойгу посетил командный пункт Восточной группировки войск на Донецком направлении, вскоре после того, как российские войска начали локализованную наступательную операцию в районе Авдеевки.
"Визит Шойгу может свидетельствовать о том, что Западная группировка войск переоценивает аспекты своей текущей наступательной операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная после того, как интенсивные российские наступления в январе привели к лишь незначительным тактическим успехам в этом районе", — говорится в сообщении.
Кроме этого, этот визит может свидетельствовать о том, что российское военное командование отдает приоритет наступательным операциям на линии Купянск-Сватово-Кременная.
Напомним, по данным СМИ, НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия в Украину.
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