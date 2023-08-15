Шойгу поймали на циничной лжи об атаках по Украине (фото)

В России придумали очередную ложь о войне в Украине.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что россияне не применяют кассетные боеприпасы на войне в Украине.

"Россия до сих пор по гуманитарным соображениям не применяла кассетные боеприпасы в ходе конфликта в Украине, но это решение может быть пересмотрено", - сказал он на Московской конференции по безопасности 15 августа.

Журналист Денис Казанский опубликовал в Telegram фото прилетевших по Харькову российских кассетных боеприпасов в подтверждение лжи россиянина.

"В чем смысл такой тупой и бездарной лжи – совершенно не ясно. На какой эффект рассчитывает тувинский дегенерат, угрожая тем, что Россия и так делает с первого дня войны", — написал Казанский.

Кассетные боеприпасы, которые РФ использовала в Харькове

Кассетные боеприпасы, которые РФ использовала в Харькове

Ранее мы сообщали, что российские захватчики обстреляли кассетными боеприпасами Дружковскую общину в Донецкой области.

В Министерстве обороны США подтвердили, что Украина уже получила кассетные боеприпасы, которые будут использоваться силами обороны для защиты страны от российских оккупантов.

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