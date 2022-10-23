Шойгу позвонил министру обороны Великобритании, чтобы рассказать о "грязной бомбе": подробности

Уоллес – это третий министр обороны НАТО, которому позвонил Шойгу.
Российский министр обороны Сергей Шойгу продолжает распространять фейк о якобы "грязной бомбе". Он 23 октября позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.
Об этом сообщает российское Минобороны.
В заявлении министерства государства-агрессора говорится, что "Украина якобы намерена использовать "грязную бомбу", чтобы обвинить в этом Россию".
Вымысел российских пропагандистов Шойгу назвал "провокацией со стороны Украины".
"Грязная бомба" и звонки Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 октября также позвонил главам Минобороны Франции и Турции. Он им также заявлял о том, что Украина почти изготовила "грязную бомбу" и планирует ею обстрелять свою же территорию.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предупредил, что российская пропаганда не просто так анонсирует очередное военное преступление с использованием "грязной" бомбы. Он считает, что Россия на самом деле планирует это реализовать на нашей территории.
Читайте также:
- Если в войну России против Украины вмешается НАТО: прогноз от российского оппозиционера
- Ситуация на южнобугском направлении фронта "напряженная и сложная" — ВСУ
- Детей нужно сжигать, а неугодных – расстреливать: Кулеба показал, как в РФ мечтают о геноциде украинцев