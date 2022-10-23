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Шойгу позвонил министру обороны Великобритании, чтобы рассказать о "грязной бомбе": подробности

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Шойгу позвонил министру обороны Великобритании, чтобы рассказать о "грязной бомбе": подробности

Фото: Associated Press

Уоллес – это третий министр обороны НАТО, которому позвонил Шойгу.

Российский министр обороны Сергей Шойгу продолжает распространять фейк о якобы "грязной бомбе". Он 23 октября позвонил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.

Об этом сообщает российское Минобороны.

В заявлении министерства государства-агрессора говорится, что "Украина якобы намерена использовать "грязную бомбу", чтобы обвинить в этом Россию".

Вымысел российских пропагандистов Шойгу назвал "провокацией со стороны Украины".

"Грязная бомба" и звонки Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 октября также позвонил главам Минобороны Франции и Турции. Он им также заявлял о том, что Украина почти изготовила "грязную бомбу" и планирует ею обстрелять свою же территорию.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предупредил, что российская пропаганда не просто так анонсирует очередное военное преступление с использованием "грязной" бомбы. Он считает, что Россия на самом деле планирует это реализовать на нашей территории.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
6940
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