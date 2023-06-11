Шойгу приказал "вагнеровцам" перейти в подчинение Минобороны РФ: что ответил Пригожин

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал подписать до 1 июля контракт с армией РФ всем "продовольственным отрядам". В частности, это касается и "вагнеровцев".

Об этом говорится в распоряжении опубликованного Минобороны РФ.

Отмечается, что такой контракт предоставит так называемым "добровольческим формированием" необходимый правовой статус, а также создаст "единые подходы к организации всестороннего обеспечения".

"Наемники имеют возможность подписать индивидуальные контракты как с отрядами, так и с министерством напрямую", — говорится в сообщении.

В ответ главарь "вагнеровцев" заявил, что те приказы и указы, которые формирует Шойгу, распространяются на сотрудников Министерства обороны и военнослужащих. Поэтому ППК «Вагнер» не будет подписывать никакие контракты с Шойгу.

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"ПИК "Вагнер" органически встроена в общую систему, ПИК "Вагнер" согласует свои действия с генералами и командирами подразделений, имеет глубокий опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективности большинство воинских частей не имеет и именно потому, что Шойгу не может нормально управлять военными формированиями", — заявили в пресс-службе Пригожина.

Там добавили, что когда "гром грянет, удадутся и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой «помогите».

"По подчинению, безусловно, ППК "Вагнер" абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему. На территории, согласно распоряжениям Герасимова и Шойгу, ППК "Вагнер" согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным", — резюмировала в пресс-службе. пресс-службе Пригожина.

Конфликт между Пригожиным и руководством РФ

Глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин в последнее время все больше прибегает к критике российского Минобороны. Глава Кремля Путин никак не реагирует на это.

Ранее владелец ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска бегут из района села Берховка в Бахмутском районе и призвал лично прибыть на фронт главу Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Руководитель российского ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в среду, 31 мая, обратившийся в прокуратуру с просьбой расследовать "преступления", совершенные высокопоставленными чиновниками российского оборонного ведомства до и во время военной кампании Москвы в Украине.

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