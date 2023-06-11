Шойгу приказал "вагнеровцам" присоединиться к армии РФ: террорист Гиркин вслед за Пригожиным возражает

Гиркин добавил, что "частникам" не место на фронте.

Российский террорист Игорь Гиркин прокомментировал приказ Шойгу присоединить наемников ППК "Вагнер" к русской армии.

Об этом террорист высказался в своем Telergam.

Он говорит, что таким образом русская армия не сможет нормально функционировать.

Мой ответ на поставленный итоговый вопрос – "нет". Не готова. Нормально не сможет. Но не делать этого – значит спровоцировать смуту вскоре. И касается это, в первую очередь, не добровольческих формирований, а НДП», — заявил он.

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Гиркин добавил, что "частникам" не место на фронте. Они могут воевать исключительно за границей, считает террорист.

Напомним, глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин в последнее время все больше прибегает к критике российского Минобороны. Глава Кремля Путин никак не реагирует на это.

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