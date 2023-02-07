Шойгу приписывает себе победы на фронте, которых нет: разведка сообщила о конфликте с "Вагнером"

Кроме того, активное участие "вагнеровнов" в боях на Донетчине умалчивают и российские пропагандисты.

В военно-политическом руководстве России продолжается конфликт. В частности, об этом свидетельствует заявление министра обороны РФ Сергей Шойгу об "успехах" вооруженных сил страны на Донетчине и умолчании им участия в боях наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

Так, российские средства массовой пропаганды проинформировали, что на селекторном совещании Шойгу заявил о полном контроле со стороны российской армии над населенными пунктами Соледар, Клещиевка, Краснополье, Благодатное, Николаевка в Донецкой области и Подгорное, Лобковое на Запорожье.

Глава Минобороны РФ также упомянул о якобы успешном развитии боевых действий под Бахмутом и Угледаром. При этом он подчеркнул, что все "достижения" – результат действий российских вооруженных сил.

В украинские разведки обратили внимание, что Шойгу сознательно не упомянул тот факт, что на всех названных им направлениях активное участие в боях принимают именно члены ЧВК "Вагнер", а кадровая российская армия играет лишь эпизодическую роль сил поддержки.

"Эта информация умалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства России", — пояснили в ГУР Минобороны.

Там также напомнили, что украинские войска из Соледара были выведены еще 25 января, а якобы захват врагом других населенных пунктов пока не подтверждается. Украинские Силы обороны продолжают защиту на каждом из упомянутых направлений.

Напомним, в середине января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что российский президент Владимир Путин испугался влияния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и лидера Чечни Рамзана Кадырова, поэтому решил убрать их со всех каналов, которым дано указание делать упор именно на российские вооруженные силы.

7 февраля аналитики американского Института изучения войны тоже сообщили, что Кремль опасается влияния Пригожина, поэтому ему продолжают отказывать в легитимности и власти в России.

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