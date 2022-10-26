Шойгу продолжает рассказывать басни о "грязной бомбе" – на этот раз поговорил с министрами Китая и Индии

Шойгу продолжает рассказывать о якобы провокации со стороны Украины.

Российский министр обороны Сергей Шойгу продолжает распространять фейк о том, что Украина готовит "провокацию" с использованием "грязной бомбы". На этот раз Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны Китая и Индии.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, в среду, 26 октября, Шойгу поговорил по видеоконференцсвязи с министром обороны Китая генерал-полковником Вэй Фэнхэ, а также министром обороны Индии Раджнатхом Сингхой.

В сообщении отмечается, что Шойгу высказал свою "озабоченность" в отношении некоторых провокаций с применением так называемой "грязной бомбы" по Украине.

"Телефонная карусель" Шойгу по поводу "грязной бомбы"

Пропагандисты в России начали распространять информацию о "грязной бомбе", которую якобы планирует применить Украина.

Позже фейк о бомбе начал распространять министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Герасимов.

Так, Шойгу 23 октября позвонил руководителям Минобороны Великобритании, Франции и Турции.

Герасимов же говорил с начальником Штаба обороны Великобритании и председателем комитета начальников штабов США.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Кремль придумал фейк о "грязной бомбе", чтобы добиться переговоров Путина с президентом США Джо Байденом.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные разговоры с советниками президента США, премьер-министра Великобритании и президента Франции. Темой беседы стало распространение Россией лжи о так называемой "грязной бомбе".

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