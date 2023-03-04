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Шойгу "проинспектировал" оккупированной территории и дал солдатам медали "за отвагу"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
258
Время на прочтение
2 мин
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Шойгу "проинспектировал" оккупированной территории и дал солдатам медали "за отвагу"

Фото: Associated Press

Шойгу поблагодарил своих захватчиков за оккупацию.

Российский министр обороны Сергей Шойгу якобы побывал на оккупированной территории Украины, где "инспектировал" оккупантов. Что больше – дал им по медали.

Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении во время работы в зоне проведения "СВО"", — говорится в описании под видео.

Отмечается, что Шойгу якобы заслушал доклад командующего группировкой врага генерала Рустама Мурадова, командовавшего провальным наступлением на Угледар. Министр поблагодарил солдат за оккупацию и даже "героизм". Глава Минобороны вручил им "ордена мужества", отличия "георгиевский крест" и медали "за отвагу".

Напомним, Сергей Шойгу отреагировал на поставку Украине вооружения странами Запада. Также он угрожает, мол, еще большим обострением войны в Украине. Российский министр продолжил пропагандистское утверждение Путина, что, мол, Россия "будет отодвигать угрозу от своих границ" в зависимости от того, "какое оружие дадут западные страны Украине".

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Дата публикации
Просмотры
258
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