Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны США: о чем шла речь

Минобороны РФ Шойгу вечером 15 марта провел телефонные переговоры по минобороны США Ллойдом Остином.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается, телефонный разговор прошел по инициативе американской стороны. В ходе переговоров Ллойд Остин заявил, что военная авиация США продолжит полеты международным воздушным пространством.

"Великим государствам важно быть образцами транспарентности и поддержания связей", — цитируют Остина средства пропаганды РФ.

В то же время в пентагоне отметили, что во время разговора Остин подчеркнул, что "Россия должна управлять своими военными самолетами "безопасно и профессионально". Шло это в контексте сбития американского беспилотника.

Напомним, что глава Минобороны Алексей Резников положительно оценил результаты десятого заседания Контактной группы по обороне Украины.

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