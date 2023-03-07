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Шойгу размечтался о взятии Бахмута и назвал новую задачу оккупационной армии

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Шойгу размечтался о взятии Бахмута и назвал новую задачу оккупационной армии

Фото: Associated Press

Министр обороны РФ заявил, что взятие Бахмута под контроль якобы позволит проводить дальнейшие наступательные действия в глубь обороны ВСУ.

Министр обороны страны-террориста РФ Сергей Шойгу размечтался о взятии Бахмута, который оккупанты называют Артемовск. Он также захотел, чтобы путинская армия продвигалась "вглубь" Украины.

Такое заявление Шойгу сделал в ходе селекторного совещания.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия в глубь обороны ВСУ", – заявил министр обороны РФ.

По словам Шойгу, армия которого ежедневно несет масштабные потери и при этом обстреливает и убивает гражданских граждан, приоритетом для оккупантов остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей.

Напомним, разведка НАТО сообщила, что российская армия теряет в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем ВСУ.

Митуация в Бахмуте сложная, сейчас там наблюдается высокий уровень напряженности. Россияне постоянно штурмуют этот город, пытаясь оккупировать его.

Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Бахмут не находится в окружении. Данилов добавил, что на заседании Ставки полтора часа обсуждали ситуацию в Бахмуте.

Российские войска не смогут в ближайшее время оцепить Бахмут|Институт изучения войны

Российские войска не смогут в ближайшее время оцепить Бахмут|Институт изучения войны

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Дата публикации
Просмотры
1505
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