Шойгу сменил командование двух военных округов РФ: как это связано с подготовкой российского наступления

Постепенно, наращивая личный состав, российское командование перейдет к максимальному напряжению на линии фронта и сочтет это вторым этапом битвы за Донбасс.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

"На мой взгляд, Россия не сможет создать большую группировку. Думаю, что Донецкое оперативное направление так и останется основным. Возможно, будет сформирована какая-то группировка и нанесен удар по Луганскому направлению. Думаю, что так постепенно, наращивая личный состав, россияне перейдут к максимальному напряжение на линии фронта. И это будет считаться, скажем так, вторым этапом битвы за Донбасс", — отметил он.

Ранее эксперты говорили о том, что в Донецкой области и еще полгода не стоит ожидать контрнаступления. Это направление и дальше будет оборонным.

Сейчас ситуация в Донецкой области самая напряженная. Там бои продолжаются вблизи города Бахмут, куда россияне и наемники из ППК "Вагнер" бросили все усилия и непрерывно штурмуют украинские позиции.

Также враг наносит удары по другим городам Донбасса, в частности 23 января в очередной раз ракетами обстреляли город Краматорск.

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