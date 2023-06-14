Шойгу снова "попустили": "кадыровцы" на фронте показали, кому они на самом деле служат

Министр обороны РФ Сергей Шойгу получил "удар в спину" от президента Чечни Рамзана Кадырова, который приказал снять своих "тиктокеров" с Марьинского направления и бросить их на поиски своего пропавшего приспешника Адама Делимханова, которого вроде бы серьезно ранили на фронте.

На это обратил внимание военный обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что такое поведение "кадыровцев" ярко свидетельствует о провале идеи Шойгу навести порядок с "вагнеровцами" и другими непонятными формированиями с помощью обязательного подписания контрактов с армией России.

“Весь этот “кипиш” с подписанием контрактов Шойгу задумал, чтобы построить четкую вертикаль командования — оперативного командования, в сборище разношерстных формирований, где каждый сам себе генерал. И когда Пригожин противился, "кадыровцы" стали стройными рядами подписывать... Шойгу ручки и стал потирать, думая, что все берет под свой контроль и теперь Пригожин будет не больше, чем временная неприятность, но не прошло и полгода, а "кадыровцы" демонстративно посылают свою вертикаль, выполняя самовольные действия”, — отметил Александр Коваленко.

Военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, как Рамзан Кадыров подставил министра обороны РФ Сергея Шойгу

По его словам, после того, как на фоне новостей о ранениях Делимханова Кадыров приказал командиру "Ахмата" Алаудинову снять "тиктокеров" с Марьинского направления и бросить их на поиски пропавшего, этот участок фронта остался без серьезного ресурса.

Напомним, сегодня в Сети появилась информация о том, что на оккупированных территориях получил ранения депутат Госдумы РФ и "правая рука" главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Делимханов. Кадыров даже опубликовал пост, в котором заявил, что не может выйти на связь со своим приспешником, которого называют двоюродным братом президента Чечни.

Российский подполковник Роман Винивитин, которого ранее пленили вагнеровцы и заставили извиняться на камеру, заявил, что местонахождение Делимханова "слили" ВСУ подчиненные главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ранее Делимханов раскритиковал Пригожина, после того, как он ехидно отозвался о боеспособности боевиков "Ахмат".

Читайте также: