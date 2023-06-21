"Шойгу уже почти покойник, только тень двигается": мнение ветерана КГБ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выглядит как школьник, не подготовившийся к экзамену, когда неуверенно отчитывается о вымышленных успехах российских захватчиков в Украине.

Такое мнение высказал бывший советский разведчик и сокурсник Путина Юрий Швец в интервью Дмитрию Гордону.

Он считает, что Шойгу уже и так почти покойник: «Только тень какая-то двигается. Я слушал, как он зачитывал, какие большие успехи у российской армии в Украине”.

Ветеран КГБ полагает, что российский министр обороны выглядит как школьник, который не подготовился к экзамену: «Просто бормочет что-то, какой-то ужас. Фанерный маршал. Оленевод. Вся страна такая, понимаете? Сколько зла от нее. Не было бы этой трагедии, это была бы комедия, цирк шапито, балаган”.

Напомним, министр обороны страны-агрессорки России Сергей Шойгу снова пригрозил Украине. Теперь он запугивает ударами по "центрам принятия решений", если Украина использует HIMARS и Storm Shadow для "атак" по территории РФ и аннексированному Крыму.

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