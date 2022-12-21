Шойгу заговорил о новом наступлении на Украину

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможности нового наступления на территорию Украины. Он заявил, что Россия для этого и мобилизовала оккупантов.

Об этом он сказал в коллегии Минобороны РФ, пишут российские пропагандисты.

"Частичная мобилизация проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий", — заявил министр оккупационного Минобороны.

Напомним, российский диктатор Путин проводит 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны России. Там отчитывается о результатах войны министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Угроза нового наступления на Украину: что известно

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия готовится к новому наступлению на территорию Украины. Он уточнил, что это может произойти на любом направление, в частности, под угрозой снова может быть Киев. Залужный убежден, что россияне в феврале, в лучшем случае, в марте, а в худшем — в конце января могут пойти в новое наступление. Поэтому он отмечает важность создания резервов.

Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что осознает вероятность наступления войск России в 2023 году, поскольку оккупанты одержимы местью.

Алексей Резников считает, что Россия может начать новую волну наступления уже в феврале, использовав для этого 150 тысяч мобилизованных.

Читайте также