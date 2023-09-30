Шойгу заявил, что РФ будет воевать до 2025 года: эксперт объяснил, о чем на самом деле этот блеф

Россияне не способны победить в войне против Украины и рассчитывают на изменение ситуации.

Об этом заявил в комментарии ТСН.ua военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, комментируя заявление оккупантов о намерениях воевать против Украины до 2025 года.

"Почему россияне говорят о 2025 годе. Это впервые, когда вообще появляется хоть какая-то дата, хоть какой-то временный ориентир для россиян. Потому что эта трехдневная "СВО" слишком затянулась, а так им хотя бы дают ориентир... эта для каких-то внутренних планировок... Во-вторых, 2025 год — это для промышленности, чтобы они хоть понимали, какие ориентиры... 2024 — выборы президента Соединенных Штатов Америки. Очень сильно рассчитывают в Кремле, что победит любой кандидат, который не поддерживает Украину... Когда за столом, за которым сидят картежники, каждый повышает ставки, пытаясь понять, кто блефует, а кто нет. Если Украина скажет: "Мы не готовы", то все – мы проваливаемся. А так Украина говорит: "А мы тоже готовы, посмотрим". Западные страны говорят: "Мы готовы поддерживать столько, сколько будет необходимо". То есть, блеф россиян уже не играет так, как они хотели бы", — сказал он.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал сроки продолжительности войны, которую Россия развязала против Украины.

"Продолжаем наращивать боевую мощь, в частности путем снабжения современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта "специальной военной операции". Последовательная реализация мер плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", — сказал министр.

Каких именно "намеченных целей" хочет добиться российское руководство, Шойгу не уточнил.

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