Шойгу заявил, что Россия сформировала для войны в Украине до десяти новых полков

Страна-террористка Россия сформировала девять резервных полков для войны в Украине.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в четверг, 5 октября, передают пропагандисты.

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас — девять готовящихся резервных полков и идет их естественное, постоянное пополнение", — сказал российский министр.

По его словам, оккупанты проходят подготовку на полигонах Южного военного округа РФ, штаб расположен в Ростове-на-Дону. Там же, он добавил, готовятся набранные за последний месяц контрактники и так называемые добровольцы.

"За это время у нас набрано 38 тысяч "добровольцев", – сказал он.

Напомним, по данным ВСУ, самая тяжелая ситуация сейчас на фронте – на Купянско-Лиманском. Россияне бросают все силы, чтобы захватить Макеевку.

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