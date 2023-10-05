Шойгу заявил, что Россия сформировала для войны в Украине до десяти новых полков

Оккупанты проходят подготовку на полигонах Южного военного округа РФ.
Страна-террористка Россия сформировала девять резервных полков для войны в Украине.
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в четверг, 5 октября, передают пропагандисты.
"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас — девять готовящихся резервных полков и идет их естественное, постоянное пополнение", — сказал российский министр.
По его словам, оккупанты проходят подготовку на полигонах Южного военного округа РФ, штаб расположен в Ростове-на-Дону. Там же, он добавил, готовятся набранные за последний месяц контрактники и так называемые добровольцы.
"За это время у нас набрано 38 тысяч "добровольцев", – сказал он.
Напомним, по данным ВСУ, самая тяжелая ситуация сейчас на фронте – на Купянско-Лиманском. Россияне бросают все силы, чтобы захватить Макеевку.
Читайте также:
- США дают контрнаступление ВСУ 6-8 недель: эксперт спрогнозировал дальнейший сценарий
- Зеленский назвал самый большой вызов, с которым ВСУ столкнулись на поле боя
- ВСУ эпически "отминусовали" шесть российских танков за один день: бои попали на видео