Шойгу заявил о "самой низкой летальности" в войне против Украины за историю военной медицины

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что летальность воюющих против Украины оккупантов составила менее половины процента, что является самым низким показателем за всю историю военной медицины.

Об этом Шойгу сказал на заседании коллегии Минобороны РФ 21 декабря.

"Первая медицинская помощь в зоне "СВО" предоставляется в течение 10 минут, в медицинские подразделения раненые попадают в течение часа, в военные госпиталы — в течение суток. Летальность составила менее половины процента. Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины", — рассказал глава Минобороны РФ.

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В то же время, он почему-то не поделился историями о том, как российские захватчики бросают своих товарищей прямо на поле боя. Не упомянул министр и о том, что потери России в войне вскоре достигнут отметки в 100 тыс. оккупантов. Так, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 21 декабря, потери врага составляют 99 740 бойцов.

Потери россиян на 21 декабря: ВСУ уничтожили почти 100 тысяч российских захватчиков

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