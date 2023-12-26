Шойгу заявил о "захвате" Марьинки — что на самом деле происходит на этом участке фронта

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря заявил, что РФ якобы "захватила" Марьинку в Донецкой области. Это уже далеко не первое заявление россиян о "взятии" этого украинского города. Шойгу сделал громкое заявление на встрече с диктатором Владимиром Путиным.

Однако в ВСУ опровергли слова Шойгу – бои за Марьинку продолжаются. В настоящее время украинские военные находятся на административных границах города.

Как отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, оборона Марьинки продолжается, а заявления о полном захвате города не соответствуют действительности.

"Попытки врага захватить этот пригород Донецка продолжаются уже почти два года, что свидетельствует об устойчивости его защитников. Марьинки как города уже практически не существует, россияне превратили его в руины. Так же как Попасную, Волноваху, Рубежное, Мариуполь и многие другие населенные пункты Украины. Россия понесла колоссальные потери в Мариуполе, под Бахмутом, Угледаром, Авдеевкой, но так и не достигла своей цели – выхода на административные границы Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что битва за Авдеевку похожа на битву за Бахмут. По его словам, оккупанты "в прямом физическом смысле засыпают город телами, и по этим телам дальше продвигаются".

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