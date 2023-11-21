"Шпагат" для оккупантов: сможет ли РФ одновременно захватить Авдеевку и разбить ВСУ на левобережье Херсонщины

Эксперт Коваленко прокомментировал одновременное наступление РФ на Авдеевку и оборону в Херсонской области и оценил силы оккупантов.

Формирование плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области поставило в тупик российское командование.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт напомнил, что, по его информации, оккупанты получили задачу захватить Авдеевку до Нового года.

"Согласно первоначальному плану в рамках наступления 10 октября двумя эшелонами оккупационные войска должны были окружить Авдеевку, тем самым создав оптимальные условия для оккупации города к Новому году, предоставив Путину "победу", которую он бы скормил своим потребителям информационного фаст-фуда. План провалился с треском", – говорит Коваленко.

Авдеевка начала тянуть силы РФ из других направлений, прежде всего из Луганского. По информации эксперта, под Авдеевку сейчас переброшена самая боеспособная часть группы российских войск "Центр". Но этого не хватило для того, чтобы решить вопрос с окружением города.

Эксперт добавляет, что нервозность командования окупантов в районе Авдеевки заставляла их задействовать не полноценные части и соединения, а бросать в бой отдельные подразделения.

"Все это привело к тому, что к Новому Году поставленные Путиным задачи под Авдеевкой не будут выполнены. А ускорить этот процесс можно только за счет насыщения в зоны оперирования дополнительным ресурсом. Проще говоря – продолжать давить количеством. Но где его взять?", – отмечает Коваленко.

А тем временем на левом берегу...

Он напомнил, что в это время, когда россияне сжигают силы на Авдеевском направлении, ВСУ расширяют свой плацдарм на левом берегу Херсонщины.

"Дорога первого рубежа из Олешек в Новую Каховку перерезана в нескольких местах, а над трассой 2206 нависает призрак неизбежного физического контроля", – отмечает эксперт.

По его мнению, непосредственно из Запорожской области забрать какие-либо подразделения оккупантам будет сложно.

"Вот и наблюдается интересный шпагат. Для взятия Авдеевки к Новому году оккупационным войскам нужен еще ресурс. А там, откуда забирают, возникает проблема ослабления участка, который нужно компенсировать. Ресурсный тупик? И без его мобилизации не решить? А пока в России не пройдут выборы, тема мобилизации – табу.

Вот и возникает физическое явление, когда прессинг Сил обороны на левом берегу Херсонской области и отчаянное желание оккупантов оккупировать Авдеевку создают непредсказуемое натяжение в российских войсках, при котором где-то и что-то должно затрещать", – подытожил Коваленко.

Ранее в статье The Wall Street Journal говорилось, что битва за Авдеевку может стать для Украины началом многомесячной обороны.

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