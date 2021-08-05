Шпионил на линии соприкосновения: боевика "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы

Шпионил на линии соприкосновения: боевика "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы

Злоумышленник воевал против сил АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных.

Боевик так называемой "ДНР", которого задержали в мае этого года на линии разграничения, проведет следующие 10 лет в тюрьме.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Известно, что злоумышленник воевал против сил АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных.

Также читайте Поставляли авто боевикам: СБУ разоблачила две схемы финансирования терроризма на Донбассе

Суд признал террориста виновным по двум статьям Уголовного кодекса:

"Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины";

"Участие в террористической группе или террористической организации".

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что в мае в зоне ООС задержали боевика так называемой "ДНР". Мужчина пытался провести рекогносцировки местности на линии разграничения. Он хотел получить информацию о расположении и силах украинских военных.

Боевик — уроженец Горловки. С 2016 года участвовал в одном из военных формирований террористической "ДНР".

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли жилые дома Красногоровки, среди местных есть раненые.

Новости с фронта: боевики обстреляли Красногоровку и ее окрестности

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку