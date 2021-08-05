Шпионил на линии соприкосновения: боевика "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы

Злоумышленник воевал против сил АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных.
Боевик так называемой "ДНР", которого задержали в мае этого года на линии разграничения, проведет следующие 10 лет в тюрьме.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Известно, что злоумышленник воевал против сил АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных.
Суд признал террориста виновным по двум статьям Уголовного кодекса:
- "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины";
- "Участие в террористической группе или террористической организации".
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, что в мае в зоне ООС задержали боевика так называемой "ДНР". Мужчина пытался провести рекогносцировки местности на линии разграничения. Он хотел получить информацию о расположении и силах украинских военных.
Боевик — уроженец Горловки. С 2016 года участвовал в одном из военных формирований террористической "ДНР".
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли жилые дома Красногоровки, среди местных есть раненые.