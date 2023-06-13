Шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению – на Днепропетровщине задержали предателя

В Днепропетровской области Служба безопасности задержала российского агента, который по указанию ФСБ собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предателем оказался 42-летний местный житель, два месяца назад дистанционно завербованный спецслужбой РФ. Основной его задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ.

"Прежде всего, он пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможному перебросу на фронт. За каждую выполненную задачу предатель получал от своего "куратора" денежное вознаграждение, которое поступало на банковскую карточку фигуранта", — говорится в сообщении.

Предатель шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению.

В поле зрения агрессора он попал из-за своих неоднократных антиукраинских комментариев в одном из прокремлевских Телеграмм-каналов.

Для выполнения задач ФСБ предатель самостоятельно выходил на местность и скрыто наблюдал за местами базирования Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, экс-нардеп-регионал был арестован за сотрудничество с оккупантами.

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