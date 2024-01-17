Шпионил за самолетами и аэродромами ВСУ: в Кировоградской области поймали предателя – подробности

Киберспециалисты Службы безопасности задержали очередного предателя – информатора российских спецслужб, собиравшего разведданные о Воздушных Силах ВСУ на территории Кировоградской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, российским информатором оказался житель Кропивницкого. Более трех месяцев назад он попал в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях.

Как отметили правоохранители, в первую очередь, его интересовали направления и частота полетов украинских боевых самолетов, в том числе фронтовых бомбардировщиков и истребителей. Также он пытался выявить оперативные аэродромы военной авиации, пункты управления и склады боеприпасов Вооруженных Сил Украины.

Полученные сведения злоумышленник посылал в специализированные телеграммы-каналы, которые были созданы спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации об украинских защитниках.

Для маскировки преступных действий он периодически менял никнейм профиля в мессенджере и использовал прокси-сервер для анонимности.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта в его доме.

Для сбора развединформации злоумышленник самостоятельно объезжал регион и скрыто фиксировал военные объекты сил обороны.

Также "нужные" сведения он выспрашивал у своих знакомых, которых использовал "втемную".

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, СБУ задержала мужчину, который помогал врагам целить ракетами по собственному селу.

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