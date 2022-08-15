"Шпионская игра РФ": ФСБ привлекает детей к распространению информации о военных объектах — Вилкул

Оккупанты придумали опасную игру для детей. На мобильный телефон посылают задание сфотографировать определенный объект. Детей привлекают через мобильные приложения и игры для корректировки огня.

Об этом рассказал глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона.

"Есть такая тема, это ФСБ придумала такую игру, в компьютере, Интернете, Telegram, якобы это квест, игра. Оккупанты не говорят, что это российская разведка. Надо сфотографировать объекты критической инфраструктуры, военные объекты, перемещение Вооруженных сил Украины, затем прислать и за это даже выплачивают денежное вознаграждение. Мы работаем с родителями, с воспитателями, с детьми, призываем проверять телефоны для того, чтобы это пресекать", — отметил он.

По его словам, кроме этого, в Кривом Роге ведется большая работа по поиску, обнаружению и обезвреживанию шпионов, а также агентов влияния РФ. Это одно из направлений работы наших спецслужб, но к этому присоединяются все горожане.

"Есть специальный сайт, электронная почта, есть телефон, куда можно сообщить и помочь своему городу, своему селу. Когда подтверждается (информация о предателе — ред.), выплачивается денежное вознаграждение. Уже есть первые люди, по информации которых были обезврежены коллаборанты, они уже получили денежное вознаграждение. Они его перечислили на нужды ВСУ", — резюмировал Вилкул.

Напомним, Александр Вилкул подтвердил, что Россия стягивает военную технику и живую силу в направлении Кривого Рога.

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