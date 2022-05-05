Шрам на шее Путина: остановит ли болезнь кремлевского диктатора войну в Украине - Фейгин

Российский правозащитник и общественный деятель считает, что состояние здоровья президента РФ ухудшается, но радоваться этому преждевременно.

Едва заметный шрам на шее российского президента Владимира Путина может свидетельствовать о перенесенной операции, возможно, связанной с онкологическим заболеванием. Но ухудшение здоровья хозяина Кремля вряд ли остановит войну в Украине.

Такое мнение выразил в телеэфире российский правозащитник Марк Фейгин.

"Похоже, у Путина действительно есть какие-то соматические заболевания. Разные слухи ходят, но шрам у него на шее есть, возможно, операция имела место в связи с его онкологией. О том, что у него рак мне сказали году в 2008-2009. Правда, тогда я отнесся к этому скептически", — заметил он.

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По словам Фейгина, на онкозаболевание президента РФ указывает также расследование российского журналиста Романа Баданина в издании "Проект", в котором говорится, что Путина постоянно сопровождает врач-онколог.

"В этой публикации определено, что с Путиным ездят многие врачи, в том числе онколог, который фактически живет рядом с ним. Этому я склонен доверять", – сказал он.

Однако ожидать, что физическая немощь кремлевского диктатора положит конец войне в Украине преждевременно.

Думаю, у Путина есть проблемы со здоровьем. Тем более, если бы мы говорили о 30-40-летнем человеке, то какие там еще могут быть проблемы – горизонт далеко. Но мы имеем дело с человеком, который в этом году отмечает 70-летие", – считает он.

Однако, по мнению Фейгина, такое ухудшение здоровья не повлияет на решение Путина прекратить агрессию в Украине.

Напомним, ранее Марк Фейгин прогнозировал, что война на Украине может растянуться на месяцы. На это могут повлиять несколько факторов, среди которых военные мощности РФ и готовность Европы "давить" на Россию экономически.

"Второго Путина не будет, потому что его некем заменить" - Марк Фейгин

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