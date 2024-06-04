"Шрамы" войны в Украине: NYT исследовала масштабы разрушений

В последние месяцы россияне взяли верх, уничтожая все больше общин, поскольку их армия неумолимо продвигается вперед. Десять миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома.

Даже если война в Украине закончится завтра, многим людям некуда будет возвращаться. Такой уровень разрушений испытали не много страны со времен Второй мировой войны. Каждая битва, бомбардировка, ракетный удар, сожженный дом оставили свой след на нескольких линиях фронта, проходивших туда и обратно на протяжении более двух лет войны.

Об этом говорится в статье газеты The New York Times.

Масштабы разрушений в Украине в результате войны

Для своего материала издание использовало детальный анализ многолетних спутниковых данных и создало запись о каждом украинском городе, каждой улице и здании, разрушенных во время войны. Авторы статьи отметили, что "масштаб трудно постичь".

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"В Украине было разрушено больше зданий, чем если бы каждое здание на Манхеттене сравняли с землей четыре раза. Части Украины, удаленные друг от друга на сотни километров, выглядят как Дрезден или Лондон после Второй мировой войны, или как Сектор Газа после полугодовых бомбардировок", – указано в публикации.

Как свидетельствует анализ, в Украине были повреждены или разрушены более 900 школ, больниц, церквей и других учреждений. И это, несмотря на то, что эти объекты четко защищены Женевскими конвенциями.

В то же время, авторы указали, что приведенные оценки не учитывают оккупированный Крым и часть запада Украины, где точные данные были недоступны. Поэтому настоящие масштабы разрушений в стране могут быть еще больше, и они продолжают расти.

Поврежденные в результате войны здания в Украине/Карта: NYT

В статье говорится, что украинские войска также нанесли значительный ущерб, бомбардируя передовые позиции российских оккупантов и атакуя захваченные Россией территории, например Крым и Донецк. Хотя не всегда удается определить, какая сторона несет ответственность, зафиксированные на контролируемых россиянами территориях разрушения бледнеют по сравнению с наблюдаемым на подконтрольной Украине территории.

Разрушенная Марьинка – история города

В публикации указывается, что ущерб в результате разрушений исчисляется миллиардами, но настоящая цена намного выше. В Украине разрушены целые города, например Марьинка на Донетчине. Жителям города некуда возвращаться. Во многом история Марьинки – ее близость, уязвимость и разрушения – является историей этой войны и, возможно, всех войн.

Разрушения в Марьинке / Фото: Константин и Власть Либеровы

Марьинка была основана как хутор в 1843 году крестьянами и казаками из евразийской степи. По легенде название населенного пункта происходит от имени жены основателя, приветливой Марии. В начале 20 в. вся эта полоса востока Украины превратилась в промышленный центр. Марьинка, расположенная в 15 милях от Донецка, превратилась из тихого фермерского городка в оживленный пригород. Когда в 1991 году развалился Советский Союз, город погрузился в беспорядок, но ситуация стабилизировалась к 2010 году. Марьинка процветала и количество населения города выросло до 10 тыс. человек.

Однако весной 2014 года все снова изменилось, ведь через Марьинку пролегла линия фронта между Украиной и Россией. Люди закрывались из-за страха обстрелов. Базовые услуги были разрушены. Когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022, одним из первых объектов атаки стала именно Марьинка. В этот раз россияне обстреливали город из авиации и тяжелой артиллерии, нанеся значительно больший урон, чем в 2014 году. В ноябре 2022 года волонтерская группа парамедиков "Белые ангелы" эвакуировала последних жителей Марьинки. Украинские военные потеряли контроль над городом в декабре 2023 года.

Разруха растет

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Журналисты приводят в пример также другие украинские города, существенно пострадавшие во время войны. В первые месяцы полномасштабного вторжения россияне быстро захватили несколько городов на востоке Украины и почти захватили Киев. Пригородные районы вокруг столицы, например Ирпень, до сих пор содержат "шрамы" вторжения. В результате ожесточенных городских боев были повреждены миллионы квадратных футов зданий.

Второй по величине город Украины Харьков пострадал от продолжающихся и сегодня обстрелов. Значительная часть города была повреждена артударами в 2022 году. После того, как украинские войска оттеснили российскую армию, враг перешел к применению ракет большей дальности. Сейчас войска РФ снова приближаются.

Отмечается, что россияне десятилетиями применяли агрессивный стиль ведения войны – сравнить с землей город, например Рубежное, и захватить его руины. В Мариуполе в 2022 году несколько месяцев шли бои, прежде чем россияне захватили последний бастион украинских сил, оказавшийся в ловушке на металлургическом заводе. Ни один украинский город не испытал таких разрушений, как Мариуполь.

Разрушения в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

Российская армия была вынуждена покинуть Херсон в 2022 году, но на пути к отходу от города оккупанты применили артиллерию, разрушая здания и убивая мирных жителей. А следующей весной Россия разрушила огромную дамбу возле Новой Каховки, выпустив потоки воды, которые нанесли огромный ущерб ниже по течению, в частности, в Олешках.

Украинские портовые города вдоль Дуная, такие как Рени и Измаил, стали мишенью для российских дронов иранского производства. Россияне пытались перекрыть экспорт украинского зерна и парализовать экономику государства.

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Каждый четвертый украинец покинул свой дом

"Украина полна решимости восстанавливаться. Надежда, хоть и призрачная, заключается в том, что благодаря международному сотрудничеству Украина сможет арестовать российские активы и заставить Россию оплатить счета за восстановление целых городов, таких как Марьинка. Но впереди еще может быть долгая война. В последние месяцы россияне взяли верх, уничтожая все больше общин, поскольку их армия, кажется, неумолимо продвигается вперед. Десять миллионов украинцев покинули свои дома – каждый четвертый", – отмечаются в статье.

К слову, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, на Саммите мира в Швейцарии среди прочего будут обсуждены замороженные активы России и компенсация нанесенного ею ущерба во время войны.

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