Штайнмайер рассказал, готова ли Германия поставлять оружие Украине

В Германии полагают, что нормализации отношений с РФ не будет.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия будет поставлять Украине оружие, несмотря на то, что недавно не планировала этого делать. Он добавил, что мнение изменилось после зверств российских оккупантов.

Об этом сообщает "Укринформ".

Штайнмайер во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой отметил, что Германия изменила свою философию по поводу поставки оружия Украине. Он добавил, что правительства Германии и Польши тесно сотрудничают по шагам в поддержку Украины.

Также президент ФРГ сказал, что сейчас невозможна нормализация отношений между Европой и Россией.

"Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и принимающих политические решения нужно привлечь к ответственности", — подчеркнул Штайнмайер.

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