Штраф или тюрьма: какие наказания предусмотрены за уклонение от мобилизации

В законопроекте №10378 об усовершенствовании мобилизации и военного учета, внесенном в Верховную Раду, предусмотрено усиление наказания за уклонение от мобилизации.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

Так, за нарушение правил военного учета (например, уклонение от постановки на учет) предлагается увеличить штраф в размере от 8 500 до 17 000 грн. Сейчас сумма штрафа составляет 3400-5100 грн.

За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовых граждан штраф будет составлять от 25 500 до 34 000 грн. Чиновникам будет "светить" от 34 000 до 85 000 грн.

Кроме того, лица, нарушающие законодательство во время действия особого периода, могут быть задержаны на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления лица и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до трех суток.

Уголовное наказание за уклонение от мобилизации предусмотрено в виде от трех до пяти лет лишения свободы. После принятия изменений в закон данное наказание применимо в том числе для граждан, отказывающих от прохождения медицинского осмотра (ВЛК).

Напомним, согласно новому законопроекту о мобилизации, к уклоняющимся от призыва лицам будут применять ряд ограничений, в частности блокировать счета, ограничить в управлении авто и предоставлении льгот.

Читайте также: