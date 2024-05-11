Штрафы для уклонистов: можно ли обжаловать и от чего зависит сумма наказания – комментарий адвоката

Верховная Рада 9 мая проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 10379, который вносит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях и усиливает ответственность за нарушение мобилизации. Штрафы для нарушителей повысили в несколько раз.

Как отметила в эфире телемарафона адвокат Екатерина Анищенко, законопроектом предусматривается, что ТЦК и СП будет признавать лицо уклоняющимся, когда на его адрес была направлена повестка, по которой это лицо не явилось. В дальнейшем будет направлено требование – соответственно, ТЦК вправе признавать такое лицо уклонистом и привлекать к ответственности.

Адвокат также объяснила, как можно обжаловать такое решение.

"Если человек пришел после того, как он был привлечен к ответственности, то соответственно будет отмена ареста имущества, но штраф все равно придется заплатить, потому что приходав ТЦК для обновления данных произошел уже после того, когда вызовы в ТЦК были не отреагированы лицом. Относительно правомерности или неправомерности мы видим, что все наши законы и Конституция Украины подводят к тому, что все мужчины военнообязанного возраста должны явиться в ТЦК. Поэтому действия ТЦК по этому поводу будут правомерными", - отметила Анищенко.

Она также сказала, что если лицо не сообщило ТЦК о том, что оно не проживает по адресу места регистрации, то оно должно было это сделать. На него законом возложена обязанность сообщать ТЦК об изменении своего места нахождения или проживания.

Екатерина Анищенко также отметила, что принятый закон о штрафах для уклонистов не содержит объяснений, от чего зависит размер штрафа.

"К сожалению, закон не содержит этих объяснений. Ни один адвокат или юрист вам не даст эти объяснения. Разница большая 17– 22,5 тысяч гривен. Данный закон не содержит разъяснений, это будет зависеть от субъективного мнения начальника ТЦК, который будет подписывать постановление на конкретную сумму для конкретного лица", – пояснила адвокат.

Она также добавила, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях дается 10 дней для уплаты штрафа.

Напомним, ТЦК могут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации без составления протокола, вынося постановление об этом.

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