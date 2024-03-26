Штрафы для военнообязанных: за что могут наказать и сколько придется заплатить – адвокат

Адвокат судебной практики Владислав Мартынчук говорит, что оштрафовать военнообязанных могут, например, за неявку в ТЦК и СП. Но наложение штрафа, брошенного в почтовый ящик, а не врученого лично, – незаконно.

Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".

Как узнать о штрафе

Как объяснил Владислав Мартынчук, первый способ – можно обратиться собственно в ТЦК и СП, который мог потенциально наложить штраф, с соответствующим запросом в порядке Закона Украины "Об обращениях граждан".

"Срок ответа на такой запрос составляет 30 дней. Кроме того, запрос о наложении взыскания может сделать в интересах лица его адвокат, но уже в порядке Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Срок ответа на такой запрос составляет 5 дней", – объясняет эксперт.

Во-вторых, о переданных на принудительное исполнение в государственную исполнительную службу постановления о наложении штрафа (и соответственно открытые исполнительные производства) можно узнать с помощью АСВП (Автоматизированная система исполнительного производства) по ФИО потенциального должника.

Также данные о должнике после открытия исполнительного производства также могут быть внесены в Единый реестр должников.

Какой штраф "светит" за неявку в ТЦК

Штраф за неявку по повестке о вызове для уточнения данных или прохождения ВЛК предусмотрен статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях – в период военного положения составляет от 3400 до 5400 грн.

"В случае, если человек добровольно не оплатит штраф, он будет взыскан с него в принудительном порядке в исполнительном производстве. Также сведения о лице могут быть внесены в Единый реестр должников, что влечет за собой невозможность заключать любые соглашения по отчуждению надлежащего должника недвижимого имущества", – отметил Мартынчук.

Напомним, нардеп разъяснил заявления о мобилизации 18-летних.

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