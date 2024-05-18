Штрафы за нарушение мобилизации: можно ли обжаловать решение – объяснение адвоката

Адвокат рассказал о возможности обжалования штрафов от ТЦК и СП.

Владимир Зеленский подписал закон, повышающий штрафы за уклонение от мобилизации и военного учета. Закон вносит изменения в ст. 210 и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также вводит три режима: нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.

Адвокат Роман Симутин рассказал о возможности оспорить штрафы ТЦК и СП.

Он отметил, что положения статей 210, 210-1 Кодекса об админправонарушениях не применяется в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра персональных данных призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных которых есть государственные органы.

То есть, если лицо получило повестку на уточнение данных, но в ТЦК не явилось и на него составили постановление, такое постановление в суде можно обжаловать по основанию наличия в реестре персональных данных.

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Симутин также объяснил, обязано ли должностное лицо ТЦК доказать в суде, если человек, например, оспаривает постановление начальника ТЦК, отсутствие возможности получить данные именно из реестра, в котором уже есть все необходимые персональные данные.

"Полный перечень персональных данных содержится в статье 7 закона о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервств, который можно фактически разделить на два этапа. Первый – это формирование базы данных реестра и второй – актуализация базы данных реестра", - отметил адвокат.

Первый этап – в реестр вносятся сведения, полученные непосредственно от военнообязанного или путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами и реестрами. Это часть 3 статьи 14 этого закона.

Также определено, что для формирования базы данных реестра путем электронного взаимодействия представляются сведения, предусмотренные статьей 7 этого закона по отношению ко всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет от следующих государственных органов:

Центральная избирательная комиссия, то есть государственный реестр избирателей;

центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, если проще – налоговая;

центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции – Государственная миграционная служба.

То есть сведения в Едином государственном реестре формируются из трех вышеуказанных реестров в совокупности.

Второй этап – актуализация базы данных реестра осуществляется на основании сведений, вносимых органами ведения реестра, а также путем опять-таки электронного информационного взаимодействия между реестром и информационно-коммуникационными системами, держателями которых государственные органы.

И опять же, по закону, часть 3 статьи 14, органы ведения реестра призывников, военнообязанных и резервистов, то есть ТЦК, получают в электронном виде сведения от:

центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, то есть ЗАГС;

центрального органа власти, реализующего государственную налоговую политику, то есть налоговую;

центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции, гражданства, то есть государственная миграционная служба;

центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику с

вопросов пенсионного обеспечения – Пенсионный фонд;

центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере образования и науки — Министерство образования.

"Таким образом, почти все необходимые персональные данные, за исключением реквизитов паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия с другими государственными информационно-коммуникационными системами, реестрами и базами данных", – подчеркнул Роман Симутин.

Однако адвокат добавил, что остается открытым вопрос с личными телефонами и электронной почтой военнообязанного.

"Вывод в суде – должностное лицо ТЦК должно будет доказать отсутствие возможности получить данные из Единого государственного реестра представителей военнообязанных и резервистов, в котором по закону должны быть все необходимые персональные данные гражданина, полученные путем электронного информационного взаимодействия с другими государственными информационно-коммуникационными системами и реестрами. А как именно они будут это делать – судебная практика как раз и покажет", – резюмировал Роман Симутин.

Напомним, адвокат рассказала, могут ли в Украине арестовать имущество проживающего за рубежом мужчины за не обновление данных в ТЦК и СП.

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