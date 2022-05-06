Штурм "Азовстали" связан с желанием Путина добиться успеха до 9 мая — британская разведка

Штурм "Азовстали" связан с желанием Путина добиться успеха до 9 мая — британская разведка

Оккупанты не могут полностью захватить "Азовсталь".

Пока продолжается украинское сопротивление на "Азовстали" в Мариуполе, российские потери растут, а их оперативные планы на Донбассе срываются.

Об этом сообщили в британской разведке.

Российские войска в Мариуполе уже второй день продолжают наземный штурм металлургического завода "Азовсталь", несмотря на заявления о том, что они будут пытаться заблокировать его.

"Восстановление усилий России по штурму "Азовстали" и захвата Мариуполя, вероятно, связано с предстоящими празднованиями дня победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине", — говорится в сообщении.

Такие усилия стоят России потерь личного состава, оборудования и боеприпасов.

"В то же время, пока продолжается украинское сопротивление на "Азовстали", оперативные планы россиян относительно Донбасса срываются", — добавили в разведке.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Россия уводит основные войска от Мариуполя.

На заводе "Азовсталь" в результате бомбардировки начался масштабный пожар

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