Штурм "Азовстали" в Мариуполе: появилось видео атаки российских оккупантов

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видеозапись штурма российскими оккупантами 3 мая завода "Азовсталь".

Он отметил, что точно известно о гибели, по меньшей мере, одного российского оккупанта.

Об этом Андрющенко сообщил в Сети вечером 3 мая.

"Мариуполь. "Азовсталь" сегодня. Кадры попытки штурма. Точно известно о по меньшей мере одном оккупанте, превратившегося в удобрение. И – одного, который еще жив, но имеет все шансы послушать Кобзона лично. Слава Героическим Защитникам Мариуполя – "Азову", 36-й, патрульной полиции, пограничникам и всем, кто приближает нашу победу!" – говорится в сообщении.

Андрющенко также добавил, что в течение 3 мая из Мариуполя оккупанты депортировали в Россию 149 человек, в том числе 22 ребенка.

"С одной стороны наблюдаем тенденцию уменьшения количества депортированных в день, с другой – причина замедления темпов депортации, в первую очередь, связана с усилением процедуры фильтрации. Без комментариев", – написал советник мэра.

Напомним, 3 мая российские оккупанты начали мощный штурм "Азовстали" в Мариуполе. Украинские защитники просят власть вмешаться и решить этот вопрос.

На территории "Азовстали" остаются еще несколько сотен человек. Всего оттуда были эвакуированы 156 мариупольцев.

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