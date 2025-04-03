"Штурм" Генштаба для "ареста" Залужного: в СНБО отреагировали на информацию

Валерий Залужный

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СБУ не штурмовала Генштаб 2023 с целью ареста Залужного. Это "инсайды" в стиле слухов о "смерти" Залужного, Буданова, Сырского, которые регулярно запускались раньше.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Главный подвох таких вбросов — это то, что опровержение должно исходить от государственных деятелей или структур, и таким образом подобные вбросы частично могут распространиться. Поэтому и вопрос, должен ли СБУ или Залужный что-то опровергать. Да и мы, в принципе, тоже", — подчеркнул он.

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Ранее Залужный рассказал, почему Альянс не будет обеспечивать безопасность Украины.