"Штурм не прекращался ни на день": в СНБО опровергли ложь Шойгу о Мариуполе

"Штурм не прекращался ни на день": в СНБО опровергли ложь Шойгу о Мариуполе

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг распространенный министром обороны России Сергеем Шойгу фейк о налаживании жизни в Мариуполе.

В ЦПД напомнили, что через несколько дней после публичного заявления президента РФ Владимира Путина с указанием не штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе, Шойгу заявил, что город якобы налаживает мирную жизнь, а с украинскими военными постоянно пытаются договориться об эвакуации.

Об этом говорится в сообщении ЦПД 4 мая.

"На самом деле штурм не прекращался ни на день, и обстрелы артиллерии сменялись попытками рашистов зайти на территорию "Азовстали", — говорится в сообщении.

"Шойгу, как и Путин, продолжает транслировать дезинформацию на весь мир, чтобы оправдать свою "спецоперацию", а сами надеются на ослабление санкций или поддержку Украины", — добавили в Центре.

Напомним, по состоянию на вечер 4 мая российские оккупанты прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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