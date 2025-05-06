Штурм правобережья Херсонщины: что в ВСУ говорят о "300 лодках" врага, есть ли угроза

Херсонская область / © Associated Press

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Спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин прокомментировал информацию о подготовке российских войск к штурму правобережья Херсонской области.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Волошин фактически опроверг заявление о 300 лодках оккупантов и их подготовке к штурму правобережья Херсонщины.

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«Мы не видим признаков подготовки к штурму», — сказал полковник.

Он сообщил, что украинская разведка контролирует буквально каждое из плавсредств, которыми пользуется российская армия на левобережье Херсонщины и на островах. Известно место расположения буквально каждой лодки.

«Их общее количество, если считать не только на островах, а на всей оккупированной части Херсонщины и Николаевщины, включая те, которые перебросили из Крыма, не больше сотни единиц. Часть их используется для охраны Кинбурнской косы», — рассказал спикер Сил обороны юга.

«По состоянию на данный момент у оккупантов нет в районе островов и такого количества подготовленного для штурма личного состава, чтобы на 300 лодках штурмовать правый берег», — добавил Волошин.

По его словам, врагу для штурмовых действий следует подтянуть ближе к переднему краю артиллерию и другое вооружение. Ведь перед наступлением необходимо провести артиллерийскую подготовку и в дальнейшем прикрывать наступательную группировку. Украинская разведка этого не фиксирует.

Полковник сказал, что оккупанты постоянно пытаются проводить разведку с помощью лодок и высаживать на островах группы из 1-2 бойцов, но украинские защитники срывают эти попытки.

«Но эти плавсредства уничтожаются вместе с группами, а отрезанные от логистики российские военнослужащие, которым повезло остаться в живых, вынуждены сдаваться в плен», — сказал спикер Сил обороны юга.

Напомним, ранее офицер водолазного отряда «ОМЕГА» Национальной гвардии Украины Юрий Ткачук заявил, что армия РФ готовит десантную операцию в Херсонской области. По словам Ткачука, вблизи зафиксировано 300 вражеских лодок, и россияне пытаются высаживать десант на контролируемые ВСУ острова.