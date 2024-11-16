Штурм россиян на Курщине "споткнулся" на минах: уничтожена почти треть вражеской техники

При попытке провести штурмовые действия в Курской области противник потерял 17 единиц военной техники только из-за подрыва на минах.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"На этом направлении благодаря минно-взрывным заграждениям <...> уничтожено около 30% вражеской техники при попытке продвижения", — отметил Павлюк.

Генерал отметил высокий профессионализм и результативную боевую работу специалистов 12-го отдельного полка поддержки и инженерно-саперных подразделений других частей Сухопутных войск ВСУ, которые отвечали за создание минно-взрывных заграждений.

Напомним, спецназовцы СБУ "разобрали" мчавшихся на штурм оккупантов. Точные удары по позициям оккупантов навсегда похоронили россиян в украинской земле.

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