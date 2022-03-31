Штурм Слободы стал неприятным сюрпризом для оккупантов: это важный шаг к деблокаде героического Чернигова

Штурм Слободы стал неприятным сюрпризом для оккупантов: это важный шаг к деблокаде героического Чернигова

Отсюда оккупанты планировали полностью запереть кольцо вокруг Чернигова.

Горячая новость прошедших суток — украинские военные с боем освободили от российских оккупантов село Слобода, на Черниговщине. И это важный шаг к деблокаде героического Чернигова, который дает надежду, что древний город удастся в ближайшие дни спасти от гуманитарной катастрофы.

Об этом говорится в ТСН.

Российский танк бил по домам мирных украинцев, теперь пылает в центре села Слобода. Местные говорят, несколько недель подряд ждали этого дня. Штурм Слободы стал неприятным сюрпризом для оккупантов.

Отсюда они планировали полностью запереть кольцо вокруг Чернигова. Именно из направления Слободы и захваченных россиянами соседних населенных пунктов вражеское оружие обстреливало гуманитарный коридор через поселок Анисов. Единственный путь жизни, которым в полуокруженный Чернигов могут попасть лекарства и продукты, а оттуда — выйти раненые.

Не раз под эти ужасные обстрелы попадали мирные жители и журналисты. "Сейчас оказывают первую помощь Андрею Цаплиенко, пережидаем, когда закончится обстрел", — выкрикивают военные во время обстрелов.

Но украинские военные испортили планы оккупантов по полному окружению Чернигова. Перед штурмом Слободы они провели тщательную аэроразведку. Сначала дистанционно поразили все угрожающие цели. Оставшееся спокойно обезвредили в ближнем бою гранатометами.

Украинские военные освободили от российских оккупантов село Слобода Черниговской области

Российская техника – с тактическими знаками посредством круга. Это значит, что силы, оккупировавшие Слободу, вели наступление с территории Беларуси. Стреляли по мирным, держа местное население в заложниках. Наконец-то россияне удрали. Но у агрессора, к сожалению, достаточно средств дистанционно отомстить за поражение.

Поэтому первым делом из освобожденной деревни эвакуировали женщин с маленькими детьми. Люди непременно вернутся в свои дома, как только украинская армия отгонит оккупантов к северу от Чернигова. Хочется верить – ждать этого недолго.

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