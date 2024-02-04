Штурмовики РФ вошли в Авдеевку и закрепились в застройке – журналист

Оккупационные войска России вошли в Авдеевку с северо-востока – ситуация в городе стала критической.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Сегодня, как утверждают мои источники в Авдеевке, ситуация в городе стала критической. Российские штурмовики, пользуясь облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера, если говорить условно. Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке", — говорится в сообщении.

Как отметил Цаплиенко, это означает, что до основной логистической артерии украинских защитников остаются сотни метров.

"Но ситуация пока не безнадежная, говорят военные. Если есть в наличии пехотные резервы, имеющие опыт боев в городской застройке, российский прорыв еще можно ликвидировать. Фактически этими днями решается судьба Авдеевки", — добавил журналист.

Генеральный штаб ВСУ пока не комментировал ситуацию о заходе российских штурмовиков в Авдеевку.

Напомним, по данным ISW, войска РФ продвинулись к северу, югу и юго-западу от Авдеевки.

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