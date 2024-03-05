Штурмовые действия окупантов в районе Крынок: в ВСУ шокировали потерями РФ

По словам Гуменюк, ВСУ работают над расширением плацдарма в районе Крынок.

За минувшие сутки оккупанты дважды пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Крынок Херсонской области и потеряли 75 человек.

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

Она подчеркнула, что Силы обороны продолжают удерживать позиции, а также, что они работают над расширением плацдарма в районе Крынок.

"Враг с упорной настойчивостью продолжает штурмовые действия. За минувшие сутки они смогли два штурма наших позиций. Впрочем, бронетехнику они не использовали. Из-за своих массовых мясных штурм им все труднее набрать личный состав на подобные действия", — сообщила Гуменюк.

По ее словам Гуменюк, российское командование не учитывает потери и продолжает настойчиво отдавать приказы атаковать украинские позиции.

"За минувшие сутки имеем подтверждение о ликвидации 75 окупантов. Если говорить о санитарных потерях окупантов, то их более 60 человек. Именно такие потери должны оккупанты за сутки штурмовых действий в районе Крынок", — добавила она.

Напомним, в Сухопутных войсках объяснили, почему оккупанты боятся расширения плацдарма ВСУ в Крынках.

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