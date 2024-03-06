Штурмуют и днем, и ночью: Жорин о непрерывном наступлении окупантов на Авдеевском направлении

Российские оккупанты на Авдеевском направлении пока не могут продавить украинскую линию обороны.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

По его словам, россияне пытаются наступать постоянно и стремятся продвинуться хоть чуть-чуть там, где это возможно.

"Больше всего сейчас они стираются о населенный пункт Орловка. Здесь россияне несут просто огромные потери, но все равно подвергают (уходят. – Ред.) штурмовать и днем, и ночью", – добавил Жорин.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинских военных якобы увели из Авдеевки в "чистое поле". В издании NYT также написали, что слабая оборона ВСУ под Авдеевкой помогает России продвигаться вперед.

В свою очередь спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой опроверг информацию, что на Авдеевском направлении якобы нет оборонных укреплений и показал соответствующие фото.

По его словам, фортификационные сооружения на Авдеевском направлении воины инженерных войск продолжают строить, к тому же начали они это делать не после выхода ВСУ из Авдеевки, а раньше.

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